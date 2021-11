Nubifragio in Sardegna, trovato morto 80enne disperso. Allerta maltempo anche in Toscana, Lazio e Liguria

È stato ritrovato morto l’anziano disperso da questa mattina, dopo essere stato travolto dall’acqua di un canale, a Sant’Anna Arresi nel sud della Sardegna. Il corpo è stato ritrovato dalle squadre fluviali dei vigili del fuoco, che hanno proseguito senza sosta le ricerche dopo che questa mattina era stato lanciato l’allarme. Da quanto è stato ricostruito, l’uomo era uscito in auto. Successivamente bloccato a causa delle forti piogge e del livello dell’acqua ha lasciato la vettura ed è stato probabilmente travolto.

Sono stati recuperati invece i 4 cacciatori dispersi nella campagne di Villa San Pietro. Sono stati salvati grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco e, secondo quanto apprende l’AGI dalla Protezione civile, hanno trovato riparo in un ovile. Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco che non sono ancora riusciti a raggiungerli a causa di un torrente in piena. Sono in corso le operazioni per portare loro definitivamente in salvo

L’ondata di maltempo sta provocando disagi in Salento ed è stata lanciata l’allerta meteo anche nel Lazio in Toscana. Prolungata quella diramata in Liguria. Secondo l’ultimo avviso meteo della Protezione Civile domani sono previsti rovesci e temporali anche su Piemonte, Basilicata e sul il resto della Puglia.