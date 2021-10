Il maltempo sta colpendo la Sicilia, l’uragano Apollo è sempre più vicino. In provincia di Siracusa le forti piogge hanno causato allagamenti e strade interrotte. La città di Augusta è isolata e gran parte delle strade del centro sono impraticabili. Chiusa l’autostrada A18 Catania–Messina a causa di un masso caduto sulla carreggiata nel tratto tra Roccalumera e Messina. Interrotte anche alcune strade provinciali come la 36, la provinciale 90 e la provinciale 5 nella zona montana e la provinciale 14 in direzione Canicattini.

L’allerta è massima: la Prefettura ha invitato gli abitanti del siracusano a limitare al massimo gli spostamenti. Le piogge intense sono destinate a peggiorare nelle prossime ore. L’uragano mediterraneo (“Medicane”) denominato Apollo è sempre più vicino alla Sicilia.

Nella zona del borgo marinaro di Brucoli (provincia di Siracusa) è esondato il torrente Porcaria . Ad Avola parte di uno scantinato dell’ospedale cittadino è fino sott’acqua. Sul posto stanno operando i volontari della Misericordia di Avola con un’idrovora per lo svuotamento dall’acqua. I vigili del fuoco di Siracusa stanno gestendo in queste ore numerose richieste di intervento. Al momento sono 11 le squadre impegnate, altre sono arrivate da Catania e da Campania e Puglia. Le richieste di soccorso sono concentrate nella parte nord della provincia (Siracusa, Augusta, Lentini, Priolo) e riguardano principalmente allagamenti di strade e di edifici, alberi pericolanti, auto in panne. Le richieste di intervento sono centinaia. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Catania e Siracusa sono 160 nelle ultime 24 ore.