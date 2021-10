Maltempo in Sicilia e Calabria: il vero ciclone si formerà nella serata di oggi

Il vortice che ha già colpito con violenza la Sicilia orientale, con l’aspetto di medicane (ovvero un ciclone mediterraneo), dopo una temporanea stasi nella serata di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, si dovrebbe rinforzare ulteriormente e raggiungere l’isola. La struttura è quella tipica di uragano con un vortice a “occhio”, anche se l’origine di un medicane rispetto a un uragano tropicale è diversa e il centro stesso di un uragano è differente da quello di un medicane.

Il maltempo imperverserà soprattutto sulla Sicilia centro-orientale, già colpita da alluvioni e vittime, su quella settentrionale e poi sulla Calabria ionica. Queste zone saranno sferzate da venti impetuosi con raffiche superiori a 100 chilometri all’ora, piogge battenti e insistenti per oltre 24-48 ore. Attese anche violente mareggiate sulle coste più esposte.

Allerta arancione

La Protezione civile nelle scorse ore ha emesso un avviso di allerta arancione per le province di Catania, Siracusa, Ragusa e per la parte ionica di Messina, gialla sul resto della Sicilia e la punta meridionale della Calabria. A Catania il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani delle scuole, degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali non essenziali. Intanto la Regione chiederà al governo centrale il riconoscimento dello stato di calamità nazionale.