Mafia, arrestato collaboratore di una deputata

Su ordine della Procura di Palermo un collaboratore parlamentare di una deputata di Italia Viva (ex Leu) Pina Occhionero è stato arrestato per associazione mafiosa, considerato vicino ai fedelissimi del superboss di Cosa Nostra latitante Matteo Messina Denaro. Si tratta di Antonello Nicosia, 48 anni, originario di Sciacca, in provincia di Agrigento, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Ne dà notizia oggi Repubblica (articolo di Salvo Palazzolo).

Nicosia è stato arrestato all’alba dai finanzieri del Gico di Palermo e dai carabinieri del Ros. L’accusa di associazione mafiosa viene contestata nel fermo disposto dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì.

La deputata Occhionero, 41 anni, molisana, eletta alla Camera nel 2018 per Leu e di recente passata a Italia Viva, non è indagata. E Nicosia avrebbe agito a sua insaputa. La parlamentare sarà sentita dai pm di Palermo come testimone. A suo seguito Nicosia è entrato in istituti di pena di alta sicurezza come Tolmezzo.

A quanto pare, come riportato da Repubblica, i boss più vicini Messina Denaro potevano contare sull’insospettabile collaboratore parlamentare ed esponente radicale, che ha accompagnato la parlamentare in alcune ispezioni nelle carceri siciliane. Durante visite i boss avrebbero affidato all’assistente della deputata dei messaggi da recapitare all’esterno. Secondo la Procura Nicosia avrebbe fatto da tramite tra capimafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all’esterno messaggi e ordini.

Nicosia nei suoi interventi in tv parlava di legalità e diritti. Le microspie lo hanno sorpreso mentre insultava il giudice Giovanni Falcone: “È stato un incidente sul lavoro”, affermava. Messina Denaro veniva invece definito “il primo ministro”. Al telefono discuteva animatamente del padrino di Castelvetrano e invitava il suo interlocutore parlare con cautela del boss. “Non devi parlare a matula (a vanvera, ndr)”, diceva.

Repubblica spiega che ci sono ancora diversi aspetti da chiarire in una vicenda che ha contorni molto ampi. Con Nicosia sono state arrestate anche altre quattro persone, tra cui il boss di Sciacca Accursio Dimino.

Secondo i magistrati, Nicosia non si sarebbe limitato a fare da tramite tra i detenuti e le cosche, ma avrebbe gestito business in società con Dimino, con cui si incontrava abitualmente, fatto affari coi clan americani e riciclato denaro sporco. Da alcune intercettazioni emergerebbero anche progetti di omicidi.