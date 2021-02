Licenziò una maestra vittima di revenge porn: condannata la direttrice d’asilo

È stata condannata la direttrice dell’asilo che aveva licenziato una giovane maestra vittima di revenge porn. La vicenda era avvenuta in un piccolo paese alle porte di Torino. La maestra era stata cacciata dalla struttura privata dopo la diffusione in rete di sue foto intime da parte dell’ex fidanzato, che le aveva inviate in una chat ai compagni di calcetto.

La direttrice dell’asilo privato aveva deciso di licenziarla perché temeva di perdere iscrizioni e rette per colpa di quanto accaduto. Il giudice Modestino Villani ha condannato la preside a un anno e un mese per violenza privata e diffamazione. “Siamo tutti lupi cattivi in una storia raccontata male” ha dichiarato la preside, citata da Repubblica.

Oltre alla direttrice d’asilo, è stata condannata anche la madre di una bimba che frequentava la scuola. Venuta a conoscenza delle immagini, la donna aveva fatto pressioni sulla maestra affinché non denunciasse il suo ex fidanzato. Per questo la donna è stata condannata a un anno con pena sospesa.

Anche il papà della piccola alunna e una collega di lavoro della maestra sono stati giudicati in rito abbreviato della diffusione delle immagini. Lui è stato assolto, mentre lei è stata condannata a otto mesi. Intanto l’ex fidanzato, ha chiesto e ottenuto di poter essere messo alla prova con lavori socialmente utili per la durata di un anno.

Leggi anche: 1. Torino, maestra d’asilo licenziata per un video hard diffuso in rete dall’ex fidanzato /2. Che cos’è il revenge porn e come lo si vuole fermare in Italia /3. Chiara Ferragni commenta il caso della maestra vittima di revenge porn. “Le donne nemiche delle donne”

Potrebbero interessarti Covid, il bollettino di oggi: 15.479 casi e 353 morti Abruzzo, ritrovati i corpi dei 4 dispersi sul monte Velino “Forza Hitler’: sfregio sull’auto di una insegnante ebrea nel Milanese