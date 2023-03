Lucarelli sull’imprenditore che piange per i tulipani distrutti: “Subito la raccolta fondi, ma aveva già fatto così”

Dopo il video dell’imprenditore agricolo che piange per i tulipani recisi dalla forte grandinata molti tra gli utenti hanno deciso di donare dei soldi avviando una raccolta fondi. Un’azione di grande generosità che però è stata mal vista dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha voluto far luce su un particolare riguardante l’imprenditore.

“Ieri è diventato virale – scrive la giornalista su twitter – il video straziante di un contadino che piange davanti al suo campo di tulipani danneggiato dalla grandine. Immediatamente è partita l’immancabile raccolta fondi! Ma cosa sapevate di questa storia quando avete donato soldi? Giuseppe e Michele Savino – spiega Lucarelli – sono i creatori del format ‘Tulipani di Puglia” nella loro azienda florovivaistica Cascina Savino, due anni fa hanno piantato migliaia di tulipani per portare la bellezza nel loro territorio, certo, ma anche per avviare un’attività commerciale. L’evento atmosferico che si è abbattuto nel Foggiano – prosegue Lucarelli – non è esattamente un’eccezione e il buon Savino, agricoltore, conosce bene il rischio. Lo conosce così bene che guardate un po’ cosa era successo nel 2021″. A questo proposito la giornalista posta un appello di Savino dopo una gelata che aveva danneggiato i fiori. “Stesso copione: Savino piangeva”, scrive Lucarelli. Che aggiunge: “Nel frattempo moltissimi altri contadini e tante aziende avevano subito danni, ma poveri tulipani e basta. C’è però un altro particolare: furono raccolti dei bei soldi”.

Giuseppe Savino è l’ideatore del progetto “Tulipani di Puglia”, un’iniziativa per consentire di ammirare i fiori immortalando l’evento con foto e video in un luogo dove è possibile anche ascoltare musica, assistere una commedia teatrale o leggere un libro grazie alla collaborazione diverse istituzioni culturali.

Altra iniziativa è quella dei “Tulipani sospesi”, grazie alla quale sono stati regalati diecimila tulupani con il supporto di 600 donatori agli Ospedali italiani, alle Rsa grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione dei clown dottori “Il Cuore Foggia” e dei ragazzi di Casa Sankara. Vicino al campo è stato anche realizzato un anfiteatro in grado di accogliere 150 persone.