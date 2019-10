Roma, Luca Sacchi ucciso: spunta la pista della droga

Potrebbe esserci uno scambio di droga finito male dietro all’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma la notta del 23 ottobre. La svolta nelle indagini è arrivata oggi, 25 ottobre, dopo il fermo di due 21enni romani, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. A denunciare il possibile coinvolgimento del figlio è stata la madre di uno dei due sospettati.

Secondo una prima ricostruzione Luca Sacchi e la fidanzata, Anastasiya Kylemnyk, la sera dell’omicidio volevano acquistare droga ma poi le cose sono degenerate fino al tragico epilogo.

Dai primi accertamenti, pare che i due sospettati, notando che nello zainetto della donna c’erano parecchi soldi, si sono offerti di procurare lo stupefacente per poi ritornare armati di pistola e rapinare la ragazza. Alla reazione di Luca hanno poi sparato in testa al giovane, che è morto poche ore dopo in ospedale.

I due sono poi fuggiti su una Smart, ma sono stati “traditi” dalla madre di uno dei due. La donna si sarebbe presentata alle forze dell’ordine avvisando che il figlio poteva essere implicato nell’omicidio di Luca Sacchi. È quanto si è appreso da fonti investigative, che hanno fatto sapere anche che i due sono accusati adesso di concorso in omicidio.

La donna avrebbe detto: “Ha fatto una cazzata”. Solo successivamente polizia e carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sviluppato l’informazione arrivando ai due sospettati.

Cosa è successo la notte dell’omicidio

L’aggressione è avvenuta davanti al locale John Cabot, nella zona di Colli Albani, Roma est. Attorno alle 23,30, sarebbero stati avvicinati alle spalle da due uomini che hanno colpito la fidanzata di Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, alla testa e le avrebbero strappato lo zaino.

A quel punto Luca, un personal trainer amante delle arti marziali, li ha rincorsi e li ha affrontati. È stata questione di pochi attimi e uno dei due ha estratto la pistola, probabilmente un revolver, premendo il grilletto. Questa, almeno, la ricostruzione circolata a poche ore dall’omicidio del ragazzo.

Le indagini successive, invece, si stanno sviluppando anche attorno a un’altra ipotesi: uno scambio di droga tra i ragazzi coinvolti.

Potrebbero interessarti Omicidio Giulia Lazzari, dei vandali calpestano i fiori depositati in sua memoria Nel 2018 sono espatriati 128mila cittadini italiani, +36 per cento in quattro anni Fabrizio Corona rischia il processo per diffamazione: falso il flirt tra Wanda Nara e Brozovic

Luca è stato centrato alla testa da un proiettile. Nonostante un delicatissimo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in nottata, è morto ieri mattina, 24 ottobre, all’ospedale San Giovanni di Roma. I genitori, che sono stati accanto a lui per tutto il giorno, hanno dato il consenso per la donazione degli organi.

Personal trainer e appassionato di motocross: chi era il ragazzo ucciso