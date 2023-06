Il commento di Lorenzo Battistello sull’omicidio di Giulia Tramontano

L’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, ha sconvolto l’Italia e sul web non si parla d’altro.

Sui social, infatti, diversi follower hanno commentato l’orrendo delitto con sdegno e rabbia. Tra questi vi sono anche alcuni personaggi noti, come ad esempio l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Lorenzo Battistello.

Il vicentino, che ora vive in Spagna dove continua la sua attività di cuoco, ha scritto un durissimo post sul suo profilo Instagram nel quale ha commentato l’omicidio di Giulia Tramontano.

“Come possiamo continuare a far finta di nulla? Ad essere così egoisti da pensare a noi stessi e non vedere l’inferno in cui sta scivolando la nostra società! Homo Sapiens sto cazzo….. l’uomo, inteso come essere disumano maschio, deve fare un mea culpa totale partendo dall’educazione dei giovani al rispetto” ha scritto l’ex gieffino.

E ancora: “Scusa Giulia, mi sento in colpa e non voglio rappresentate l’essere vivente detto Maschio in questa società. Vogliono il medioevo ed allora medioevo sia quel “maschio” mettiamolo al rogo in piazza”.

In un successivo commento, poi, Battistello ha aggiunto: “E ricordiamoci che per un orso è stato chiesto l’abbattimento”.