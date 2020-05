Coronavirus in Lombardia, Fontana soddisfatto

Secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la sanità lombarda ha “fatto bene rispetto ad altre regioni” nel contrasto all’epidemia di Coronavirus. Il governatore ha esposto la sua posizione nel corso della presentazione dell’iniziativa dal titolo ‘RipartiLombardia’ voluta dal Consiglio regionale, riferendosi a dati relativi all’indice del contagio.

“I dati – ha dichiarato Fontana oggi – bisogna leggerli con attenzione, che purtroppo in questi ultimi tempi è venuta un po’ meno. Il dato importante è l’indice di contagio e noi siamo tra le migliori regioni, al pari del Veneto e poco sotto la Valle d’Aosta. Non dobbiamo farci spaventare dai numeri, perché noi siamo 10 milioni e i numeri sono molto diversi”. “Il dato dell’indice di contagio – ha proseguito il presidente della Regione Lombardia – dimostra che le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. Siamo partiti da una situazione di gran lunga peggiore come numeri, violenza e aggressività di questo virus e siamo riusciti a contenerlo talmente bene che oggi siamo tra le 3 o 4 regioni che hanno il migliore indice di diffusione del virus, che è 0,53, rispetto a una media nazionale che è intorno allo 0,70”.

