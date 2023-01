Si innamora di un poliziotto conosciuto online ma scopre che è una donna

Conosce online un sedicente poliziotto di cui si innamora, salvo scoprire anni dopo che si trattava di una donna: è quanto accaduto tra Lecce e Torino tra il 2014 e il 2016.

La vicenda è tornata alla ribalta della cronaca perché nei giorni scorsi il Tribunale di Asti ha condannato la donna, una 53enne salentina ma residente in Piemonte, che si era finta un poliziotto a 6 mesi di reclusione sostituzione di persona finalizzata al soddisfacimento sessuale.

Tutto inizia quando la vittima, residente in Salento, conosce su Facebook un un uomo che dice di chiamarsi Valentino, di professione poliziotto.

I due intraprendono una relazione a distanza scambiandosi foto e addirittura sentendosi al telefono. Tutto cambia quando la vittima, un giorno, non si imbatte in una foto su Facebook in cui il suo “Valentino” è taggato con il nome di Emanuele.

Dopo approfondite ricerche, quindi, la salentina scopre che Valentino in realtà una donna decidendo di denunciarla. Pochi giorni fa, come detto, per la 53enne è arrivata la condanna.