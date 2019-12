Invita tutti alla festa di laurea, ma non dava esami da anni

Una ragazza iscritta all’Università di Chieti ha invitato genitori e parenti alla sua seduta di laurea, ma il giorno della cerimonia si è scoperto che non aveva dato tutti gli esami necessari a conseguire il diploma. E che non vi era alcuna cerimonia prevista per quella data.

Come riportato dal Messaggero, la studentessa di Farmacia raccontava agli amici di essere in regola con gli esami, così tanto da organizzare una festa per la laurea e da invitare tutti alla discussione della tesi, un lavoro che aveva preparato e mostrato a tutti prima della cerimonia.

Ma in Università quel giorno non c’era nessuno, né erano in programma sessioni di laurea.

A quel punto, dopo aver provato a protestare con lo staff dell’Università e a lamentarsi perché si erano dimenticati di organizzare la seduta, è stata costretta a confessare la verità: non sosteneva esami da anni.

Genitori e parenti sotto choc hanno così annullato la festa di laurea, organizzata in un ristorante.

