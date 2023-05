Tromba d’aria sul Lago Maggiore, si ribalta un’imbarcazione: quattro morti

Tragedia sul lago Maggiore per una ventina di turisti stranieri intenti a festeggiare un compleanno: una barca, una house-boat, si è rovesciata a causa di una tromba d’aria, il bilancio è di quattro morti. I sommozzatori avevano inizialmente recuperato tre corpi senza vita dai fondali, infine è stata trovata anche la quarta persona che mancava all’appello.

Al momento dell’incidente a bordo c’erano 23 persone oltre ai due membri dell’equipaggio: il mezzo era stato noleggiato per festeggiare il compleanno di uno dei presenti. Intorno alle 19 di ieri, non lontano dalle sponde del cantiere nautico “Fratelli Piccaluga” a Lisanza, le raffiche di vento hanno investito la barca, facendola ribaltare ed inabissare.

La vicinanza alla riva ha permesso a molti di raggiungere la salvezza a nuoto: dai riscontri in ospedale pare che nessuno dei 21 superstiti sia in gravi condizioni di salute. Sul posto cono giunti un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. In una prima fase erano 6 le persone che mancavano, il numero è poi sceso a 4.

Quando è scesa la notte, l’elicottero dei vigili del fuoco non ha più potuto sorvolare il lago, e la pioggia battente ha reso difficili i tentativi di scandagliare il bacino. I carabinieri hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e presto partirà un’indagine su quanto accaduto: i due che conducevano il mezzo dovranno riferire se avevano ricevuto allarmi sulle condizioni meteo in peggioramento e se, magari dietro insistenza dei passeggeri, abbiano rischiato proseguendo il viaggio per non interrompere la festa.