Ladispoli, sospetto caso di Covid al liceo Pertini: maturità rinviata

Maturità rinviata al liceo Sandro Pertini di Ladispoli a causa di un caso sospetto di Coronavirus. Un docente ha comunicato infatti ieri agli altri componenti della commissione d’esame di aver accusato i sintomi tipici del Covid-19, come tosse e problemi respiratori, nei mesi scorsi. L’insegnante si è sottoposto in questi giorni al test sierologico che, secondo quanto riporta il Messaggero ha dato esito positivo per quanto riguarda gli anticorpi IgG. In attesa dei necessari accertamenti, dunque, lo svolgimento della maturità è stato rinviato. Ieri sera gli oltre 100 candidati sono avvisati e stamattina il Sandro Pertini è rimasto chiuso. Le sessioni di esame “sono state rinviate per motivi precauzionali”, si leggeva sul sito dell’istituto, che ora comunica che “l’esame di Stato inizierà il giorno 19/06/2020 secondo i calendari precedentemente pubblicati”.

Per ragioni di sicurezza, gli esami di maturità sono stati sospesi anche all’Istituto Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia, dove il docente presta servizio. Dopo aver ricevuto il referto sul test sierologico, l’insegnante ha allertato, seguendo la procedura della Regione Lazio, il suo medico di famiglia e questa mattina è stato sottoposto al tampone. L’insegnante al momento non ha sintomi, secondo quanto comunicato dall’Ufficio scolastico regionale, quindi l’infezione dovrebbe essere pregressa.

Il presidente Associazione Nazionale Presidi del Lazio Mario Rusconi, commentando la notizia con l’Adnkronos, ha parlato di un “grave atto di negligenza” da parte dell’insegnante. “Se l’esito del tampone sarà negativo domani gli esami si svolgeranno, altrimenti tutto il personale della scuola, compresi gli alunni, dovrà andare in quarantena. Una vera e propria leggerezza. Avrebbe dovuto comunicarlo prima”.

