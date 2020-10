Una morte che forse si poteva evitare quella avvenuta a Ladispoli, in provincia di Roma, dove un’anziana donna ha perso la vita dopo essere stata contagiata dal Covid. Una mamma positiva al covid aveva organizzato una festa di compleanno per il figlio: la nonna di un amichetto si contagia e muore.

La figlia dell’anziana donna, infatti, aveva partecipato al party, infettandosi, e contagiando a sua volta la madre. Una delle ultime vittime del Covid-19 nel Lazio. Nonostante avesse da giorni i sintomi del Covid-19, come ha poi raccontato agli operatori del drive in, non ha voluto rinunciare alla festa di compleanno del figlio di 8 anni. Anzi, a due feste. Prima una, poi l’altra. Totale: 60 invitati, tra compagni di scuola – una seconda elementare – più mamme e papà al seguito. La donna aveva la tosse e anche qualche linea di febbre, ma ormai il party era organizzato, si è difesa, quindi perché cancellare tutto? In coda per il tampone ci si è messa solo dopo, a festeggiamenti conclusi, con un risultato non imprevedibile: positiva.

A quel punto la Asl ha avviato i tracciamenti e ha messo in isolamento le famiglie degli invitati, peraltro piuttosto recalcitranti, in qualche caso, a osservare la quarantena. Una giovane dottoressa addetta alle chiamate è stata bersagliata d’insulti.

Pier Luigi Bartoletti, il segretario romano della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale, ha raccontato che, nonostante il coprifuoco, le feste purtroppo proseguono, magari spostando l’appuntamento in anticipo. Solo nelle ultime due settimane, ha detto Bartoletti, “abbiamo registrato decine e decine di contagi legati a diciottesimi, aperitivi, adunate scolastiche di pomeriggio. Ci chiamano dopo, a contagio avvenuto”.

