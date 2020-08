Jesolo, maxi rissa nella notte – VIDEO

Almeno trenta giovani sono stati coinvolti in una rissa esplosa a Jesolo nella notte di lunedì 17 agosto: il video, condiviso dalla pagina Facebook “l’occhio jesolano“, sta facendo il giro dei social, e mostra il duro scontro avvenuto tra il gruppo di ragazzi in piazza Mazzini. Alcuni sono stati scaraventati a terra e presi a calci e pugni. Tra le persone coinvolte, giovani turisti in vacanza sul litorale veneto. Secondo quanto riportano i quotidiano locali, uno di loro, un giovane altoatesino di circa 30 anni, avrebbe riportato la frattura di un femore e di una vertebre e sarebbe stato trasportato in pronto soccorso: ora si trova in prognosi riservata all’Ospedale di San Donà. Sul posto a placare la rissa è intervenuta la Polizia di Stato, mentre sono ancora in corso le indagini per identificare i responsabili e tutte le persone coinvolte.

Leggi anche: 1. “Fammi vedere come litighi, ti sparo in testa”: botte da orbi in strada ad Alba Adriatica | VIDEO 2. Napoli, carabiniere interviene per sedare una rissa: picchiato selvaggiamente, è grave

Qui le altre notizie di cronaca di TPI

Potrebbero interessarti Coronvirus, il bollettino: 403 nuovi casi e 5 morti Coronavirus, ragazza di 20 anni rientra da Malta e va in discoteca, ma è positiva: 200 persone a rischio Lavoratore di un resort positivo a La Maddalena: 450 persone bloccate sull'isola