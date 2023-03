Italiana va in vacanza in Senegal e si sposa a sua insaputa: “Pensavo fosse una festa folkloristica”

Italiana va in vacanza in Senegal e si sposa a sua insaputa

Un’italiana, in vacanza in Senegal, ha scoperto al suo rientro in Italia di essersi sposata a sua insaputa: a raccontare l’incredibile vicenda, che ha visto protagonista una 65enne, è stata La Provincia pavese.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva una relazione con un 42enne del posto con il quale aveva accettato di sposarsi convinta del fatto che le nozze non avessero alcun valore legale.

“Pensavo fosse una festa folkloristica, non il mio matrimonio” ha dichiarato l’italiana che, dopo il rito in moschea, ha partecipato a una festa con cibo locale, musica e balli, convinta si trattasse per l’appunto di una semplice celebrazione folkloristica.

Al suo rientro in Italia, però, la 65enne ha scoperto che il matrimonio era valido e regolarmente trascritto nel registro di stato civile del suo Comune.

La donna, dunque, ha richiesto l’annullamento delle nozze sostenendo che le sue condizioni psicofisiche non le permettevano di rendersi conto di quello che stava facendo.

L’italiana, infatti, ha dichiarato di soffrire di disturbi della personalità, condizione che si è aggravata a causa della sua permanenza in Senegal per via del lockdown in seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19. I giudici hanno dato ragione alla donna e dopo tre anni hanno annullato il matrimonio.