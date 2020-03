“Facciamo il pieno gratis a medici e infermieri”, l’iniziativa di IP per l’emergenza Coronavirus

Prosegue la gara di solidarietà che diverse aziende e singoli individui hanno intrapreso per aiutare il Paese a uscire dall’emergenza Coronavirus. Un gesto di particolare utilità, perché molto pratico, è quello di IP: il brand del gruppo petrolifero Api si schiera in sostegno di medici e infermieri, impegnati in orari che vanno ben oltre la normale turnazione tra giorno e notte. Per favorirne la mobilità, IP ha coniato le carte carburante “IP per Emergenza Covid-19”, che consentono ai titolari di fare il pieno nei distributori IP collocati sul tragitto tra le loro abitazioni e il loro posto di lavoro.

Le carte sono state consegnate al personale di alcuni degli istituti maggiormente impegnati nella dura battaglia contro il Coronavirus: il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Spallanzani di Roma, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il San Raffaele di Milano, nella misura di 50/60 unità per ogni singola struttura.

