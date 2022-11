Incontro Renzi-Mancini, Ranucci: “Report trasparente, lo dicono fonti Procura”

Sigfrido Ranucci torna sulla vicenda delle indagini nei confronti della docente che inviò alla trasmissione di Raitre il video dell’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini in un autogrill. La donna oggi rischia il processo per il reato di diffusione di registrazioni e riprese fraudolente. “‘Report’, nella gestione dell’inchiesta sull’incontro tra Renzi e Mancini, ha lavorato in trasparenza. Lo dicono fonti della Procura interpellate da Giovanni Tizian”. A scriverlo, in un post su Facebook, è Sigfrido Ranucci, tornando sulla vicenda delle indagini nei confronti della docente che inviò alla trasmissione di Raitre il video dell’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini in un autogrill. La donna oggi rischia il processo per il reato di diffusione di registrazioni e riprese fraudolente.

“Questo -aggiunge il giornalista e conduttore di ‘Report’- rende più assurdo che l’insegnante, la fonte rischi il processo. La trasparenza è stata possibile anche dal comportamento irreprensibile dell’insegnante che ha consegnato il filmato solo a chi aveva strumenti per verificarlo, partecipando a tutti gli effetti all’esercito del diritto di cronaca”.