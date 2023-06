“Filmavano e ridevano”: il video della rissa scoppiata sul luogo dell’incidente tra gli youtuber e i cittadini

Incidente Roma, il video della rissa tra gli youtuber e i cittadini

C’è un video, realizzato subito dopo il tragico incidente avvenuto a Roma in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, che mostra la rissa scoppiata pochi minuti dopo lo schianto tra alcuni dei cittadini presenti sul luogo e gli youtuber che si trovavano a bordo della Lamborghini per realizzare una challenge.

A scatenare il parapiglia, secondo quanto dichiarato nelle scorse ore da più testimoni, sarebbe stato l’atteggiamento dei ragazzi, i quali, dopo l’incidente, ridevano e filmavano le auto distrutte.

Nel filmato si vede in particolare un signore anziano che si scaglia contro uno dei ragazzi, mentre uno dei giovani viene trattenuto da una poliziotta.

Di spalle, invece, si vede Vito Loiacono con una maglietta verde con il logo dei TheBorderline, il canale Youtube per il quale i giovani realizzavano i video.

Loiacono, che è il protagonista del video in cui si mostrava proprio a bordo della Lamborghini affittata per la challenge in una mano ha il telefonino, mentre nell’altra si tiene una busta di ghiaccio sulla guancia.

Vito Loiacono, che nel frattempo ha registrato un aumento dei follower sui suoi social, è stato l’unico dei ragazzi a bordo del suv a rompere il silenzio su quanto accaduto scrivendo: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.