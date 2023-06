La The Borderline Srl è stata fondata a Roma il 27 giugno 2022. L’attività sociale prevede la “conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”. Da visura camerale risulta che i soci sono due. Uno è proprio Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini, oggi indagato per omicidio stradale. L’altro è Leonardo, 21 anni, che su Linkedin spiega di essere studente della Bocconi e imprenditore: cinque mesi fa aveva pubblicato un annuncio per assumere in The Borderline dei nuovi video editor. L’azienda ha un fatturato pari a 200 mila euro l’anno. L’utile dell’esercizio è stato di 46 mila euro. Skylimit invece è la società che ha affittato la Lamborghini. L’amministratore è Gabriele Morabito. L’azienda si trova in via dei Ruderi di Torrenova, a poca distanza dal Raccordo Anulare. Ha prodotto ricavi per 2 milioni di euro, con 15 mila euro di utili. Secondo il tariffario per noleggiare una Lamborghini Huracan si spendono 2 mila euro al giorno. Si può lasciare una cauzione di 25 mila euro con un assegno circolare o pagare un piccolo sovrapprezzo.

I ragazzini che nell’ultimo video ironizzavano sulla differenza tra una Lamborghini e una Smart e che lanciano sfide assurde come restare cinquanta ore su una zattera o su una Tesla, grazie a questa Srl macinano incassi, tanto che nel 2022, in sei mesi di attività, hanno fatto segnare un fatturato da 188.333 euro e 46.527 euro di utili. D’altra parte, cercando in rete, si scopre che la The Borderline Srl negli ultimi tempi aveva avuto collaborazioni con società molto conosciute dell’hi-tech e dei parchi tematici. Il loro canale su YouTube ha 600mila iscritti. In sintesi: banalmente pensiamo che la sfida delle 50 ore sul Suv Lamborghini servisse solo a guadagnare qualche like, ma in realtà – per quanto ci possa sembrare folle – serviva a fare soldi.