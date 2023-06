Incidente Roma, uno degli youtuber a bordo del suv ha guadagnato quasi 10mila follower in poche ore

Incidente Roma, uno degli youtuber ha guadagnato quasi 10mila follower

Quasi 10mila follower guadagnati in poche ore: è quanto accaduto a Vito Loiacono, uno degli youtuber che si trovava a bordo del suv Lamborghini per una challenge, terminata con un tragico incidente a Roma in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni.

Nel momento in cui si discute, proprio in seguito alla tragedia, dell’utilizzo dei social da parte dei giovani, delle sfide folli proposte su Youtube, come quella dei The Borderline, che consisteva nello stare chiusi per 50 ore consecutive in una Lamborghini, ecco che viene fuori un’amara verità: ovvero che uno degli youtuber protagonisti della vicenda ha “guadagnato” visibilità, in termini di follower, sul suo profilo Instagram.

I primi ad accorgersene sono stati alcuni utenti su Twitter, che hanno notato come il numero dei follower, già dalla mattinata di giovedì 15 giugno, ovvero quando sono stati resi noti i nomi degli youtuber, stavano aumentando velocemente.

Nel primo pomeriggio, infatti, Vito Loiacono vantava sul suo profilo Instagram poco meno di 20mila follower.

Intorno alle 19 circa i follower di Loiacono, alias “er motosega”, sono diventati 27mila: lo youtuber, dunque, ha raccolto più di 7mila follower in meno di un giorno. E lo stesso sembra stia accadendo a Matteo Di Pietro, il fondatore del canale Youtube nonché colui che era alla guida del suv al momento dello schianto, successivamente risultato positivo alla cannabis e ora indagato per omicidio stradale.

Vito Loiacono è il protagonista del video, postato su TikTok, in cui viene mostrata la Lamborghini appena affittata per la challenge e durante il quale “er motosega” si mette volante facendo finta di guidare e incrociare una Smart, l’auto coinvolta proprio nell’incidente: “Dove credi di andare te con questa Smart, la macchina tua costa 300 euro al supermercato”.

Lo youtuber è stato anche l’unico a rompere il silenzio sui social tentando di discolparsi con un messaggio alquanto fuori luogo. Nell’ultimo video postato sul suo profilo Instagram, infatti, il giovane ha scritto come primo commento: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.