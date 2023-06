Uno degli youtuber coinvolti nell’incidente di Roma tenta di discolparsi

Uno degli youtuber a bordo della Lamborghini, coinvolta in un terribile incidente con una Smart a Roma in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, rompe il silenzio sui social tentando di discolparsi.

Si tratta di Vito Lo Iacono, alias “er motosega”, protagonista del video in cui mostra proprio l’auto affittata per la folle challenge deridendo peraltro i possessori delle Smart, che è proprio l’auto su cui viaggiava il bambino deceduto, la sorella e la mamma, entrambe ferite ma non in pericolo di vita.

Nell’ultimo video postato sul suo profilo Instagram, infatti, lo youtuber, che collabora con i The Borderline, ha scritto come primo commento: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.

Il tentativo di discolparsi per quanto avvenuto ha scatenato la rabbia di numerosi utenti, che hanno attaccato lo youtuber. “Questo non ti toglie responsabilità” ha scritto un follower. E ancora: “Sei comunque complice della morte di un bambino” si legge tra i numerosi commenti.