Nell’ultimo filmato prima dello schianto, gli youtuber irridono le Smart

In uno degli ultimi video realizzati dagli youtuber prima del terribile schianto avvenuto a Roma in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, uno dei creator prendeva in giro le Smart, che è proprio l’auto su cui il piccolo viaggiava insieme alla mamma e alla sorella, entrambe ferite ma non in pericolo di vita.

Nel filmato, postato su TikTok, si vede Vito Lo Iacono, collaboratore dei The Borderline conosciuto con il soprannome de “er motosega”, mentre mostra la Lamborghini appena affittata per la folle challenge che si è conclusa con il terribile incidente nella zona di Casal Palocco, a Roma.

“A rega’ sta machina va più veloce di una saetta” urla lo youtuber che poi si mette al volante facendo finta di guidare e incrociare una Smart: “Dove credi di andare te con questa Smart, la macchina tua costa 300 euro al supermercato”.

“Sembra di cavalcare un drago, a che serve sta levetta? Ad andare nell’aerospazio” esclama ancora nel video in cui lo youtuber appare eccitato e fuori le righe.

La macchina che si vede nel filmato è proprio quella che causerà l’incidente in cui è morto il piccolo Manuel.