Roma, Suv contro Smart: muore bimbo di 5 anni. “I ragazzi nel Suv giravano un video per una challenge”

Un terribile incidente, forse frutto di uno stupido gioco lanciato online, è avvenuto ieri a Roma, zona Casalpalocco. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra una Smart Forfour e una Lamborghini in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, mentre la mamma e la sorella di 4 sono gravi.

Il fatto è avvenuto alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all’incrocio con via di Macchia Saponara, tra la zona di Acilia e Casal Palocco. L’impatto si è verificato in un tratto di strada dove c’erano stati altri incidenti mortali. La Smart è stata colpita proprio sulla fiancata destra dove era seduto il bambino. Il conducente, identificato sul posto e sottoposto ad alcoltest e drugtest, potrebbe finire indagato per omicidio e lesioni aggravate. Sulla Lamborghini, secondo la prima ricostruzione, si trovavano gli influencer del canale YouTube Theborderline. Che ha 600 mila followers e si presenta così: “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire. Tutto quello che facciamo si basa su di voi. Più supporto ci date e più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento”.

Un filmato di 15 secondi comparso in rete vede uno degli affittuari del mezzo dire: “Secondo giorno in Lamborghini, per ora tutto bene”.

Secondo una prima ricostruzione le persone a bordo del Suv potrebbero essere state distratte dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un altro video. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video – già acquisito dagli investigatori.

Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate: il piccolo quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno, quindi, praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all’ospedale Grassi di Ostia. Una corsa disperata che però è risultata vana: i medici del Pronto Soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. In serata in ospedale si è recato il padre per riconoscimento della salma.

Nell’incidente anche la madre, 29 anni, e la figlia di tre anni sono rimaste ferite. Le due sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Le condizioni sono gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte.