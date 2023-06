Incidente Roma, la ricostruzione di una testimone: “Un botto terribile”

La Lamborghini con a bordo gli youtuber avrebbe tentato di superare un altro mezzo per poi schiantarsi sulla Smart che nel frattempo stava per svoltare a un incrocio: potrebbe essere questa la dinamica dell’incidente avvenuto a Roma nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno in cui è morto un bambino di 5 anni, che si trovava a bordo dell’utilitaria colpita insieme alla mamma e alla sorella, entrambe ferite ma non in pericolo di vita.

“Loro correvano, hanno cercato di superare un altro mezzo” racconta la testimone all’Ansa. “Ho sentito un botto terrificante – ha aggiunto la donna – tanta gente è accorsa subito, era una scena raccapricciante”.

Quel che è certo, al momento, è che a bordo del suv Lamborghini vi erano cinque ragazzi, i quali stavano realizzando una challenge per il loro canale Youtube, quello dei The Borderline.

Cronaca / L'ultimo filmato degli youtuber prima dello schianto "Ho le gambe atrofizzate" Cronaca / Nell’ultimo filmato prima dello schianto, gli youtuber irridono le Smart: “Costa 300 al supermercato” | VIDEO

La sfida consisteva nello stare chiusi per 50 ore consecutive in una Lamborghini che il gruppo aveva appositamente affittato, così come dimostra anche un video circolato sui social prima della tragedia.

Uno dei ragazzi, Vito Lo Iacono, alias “er motosega”, ha tentato di discolparsi sui social affermando che lui non fosse alla guida, come se questo lo rendesse meno responsabile di quanto accaduto.