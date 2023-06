L’ultimo video degli youtuber prima dello schianto a bordo della Lamborghini

C’è un ultimo video che mostra gli youtuber a bordo della Lamborghini, mentre sono impegnati nella loro folle challenge, realizzato poco prima dell’incidente avvenuto a Roma in cui un bambino di 5 anni ha perso la vita.

La sfida dei dei The Borderline, infatti, consisteva nello stare chiusi per 50 ore consecutive in una Lamborghini che il gruppo aveva appositamente affittato.

Nel filmato, in cui si vedono il fondatore del canale Youtube, Matteo Di Pietro, e un loro collaboratore, Vito Lo Iacono, alias “er motosega”, protagonista di un agghiacciante video in cui mostra proprio l’auto affittata nonché unico a rompere il silenzio sui social su quanto accaduto, mentre aggiornano i follower sulla loro challenge.

“Siamo in Lamborghini ragazzi, sta andando tutto bene anche se le mie gambe si sono atrofizzate” dichiara Di Pietro nel filmato.

Al suo fianco c’è proprio Vito Lo Iacono mentre mangia i prodotti di un noto fast food, rigorosamente in macchina. Quest’ultimo ha precisato sui social di non aver mai guidato l’auto: circostanza che sembra confermata anche dal video in cui, al volante, c’è Matteo Di Pietro, ma che non sminuisce certamente la gravità di quanto accaduto.