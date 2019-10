Incidente frontale in provincia di Cosenza: quattro morti nella notte

Quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte in provincia di Cosenza, sulla statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito.

Si tratta di uno scontro frontale tra due autovetture, al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Rende. Tra le possibili le cause dell’incidente, l’asfalto scivoloso della strada.

Le autovetture coinvolte nell’incidente sono una Volkswagen Polo ed una Citroen C3. I quattro giovani deceduti viaggiavano a bordo della Polo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’altro automezzo, sul quale si trovavano altri due giovani.

I feriti sono stati portati all’ospedale civile dell’Annunziata, a Cosenza, uno è in rianimazione. La strada è stata chiusa per alcune ore al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di Rende, le due vetture coinvolte sarebbero entrate in collisione frontalmente.

Potrebbero interessarti Sparatoria a Trieste: “Il killer ha mirato a dieci agenti, poteva essere una strage” Accoltellato in strada a Milano, grave un 22enne Sparatoria a Trieste, il questore a TPI: "Non è il momento delle polemiche, è irrispettoso"

> Il testimone di nozze ha un colpo di sonno e uccide lo sposo in un incidente stradale

>L’uomo che avrebbe più probabilità di sopravvivere a un incidente stradale