Inchiesta Green Pass, Madame rompe il silenzio e ammette di non aver fatto i vaccini: “Farò quelli necessari”

Madame rompe il silenzio e dice la sua sull’inchiesta che la vede accusata di aver ottenuto un green pass tramite false vaccinazioni. La rapper vicentina, che rischia di saltare la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, ha ammesso di non aver ricevuto il vaccino anti-Covid e anche “altri vaccini”, ma di volerlo fare in futuro.

In un post su Instagram, la cantante ha raccontato il percorso che l’ha portata ad allontanarsi dal “complottismo” dei genitori e a cercare pareri sui vaccini al di fuori della sua cerchia di amici e parenti.

“Una volta fuori dal marasma della pandemia con l’ansia quasi a zero e nessuna pressione esterna decido di iniziare a stapparmi le orecchie e cominciare finalmente a documentarmi senza chiedere aiuti esterni”, ha scritto Madame nel post, in cui dice di voler parlare di “qualcosa di molto personale”.

“Noto da video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi dicevano i miei erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura. Al che mi sono spaventata, e ho intuito di aver tenuto le orecchie tappate troppo a lungo. Un giorno a pranzo in montagna arriva una telefonata dalla questura. Il lunedì mi presento da loro, sono indagata. Questa situazione mi urla in faccia che devo fare una scelta, prendere coraggio e fare la mia ultima mossa”, ha continuato l’artista, che dopo una “lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite” ha detto che completerà tutte le vaccinazioni “necessarie per me e utili per gli altri”.

Madame ha anche invitato i suoi follower a non avere “paura”, “perché la paura blocca la vita”. “Questa è stata la morale”, ha affermato la 20enne.