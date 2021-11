Incendio alla raffineria Eni di Livorno, la protezione civile: “Tenere finestre chiuse”

Un incendio è scoppiato nella raffineria Eni di Stagno, frazione di Collesalvetti, provincia di Livorno.

Poco dopo le 14 è stato avvertito un forte boato, poi la colonna di fumo denso si è alzata dal raffineria, visibile anche da lontano. Le fiamme hanno avvolto una parte degli impianti della grande raffineria.

Il comune di Collesalvetti ha diramano un comunicato nel quale si conferma l’esplosione e si chiede ai cittadini di rimanere chiusi in casa. La protezione civile di Livorno ha ribadito l’invito a tenere chiuse le finestre in attesa dei rilievi che tecnici e vigili del fuoco stanno effettuando.

L’incendio sarebbe scoppiato in un forno della distillazione dei lubrificanti in manutenzione. Sembra che in quel settore, al momento dell’incendio, non ci fosse nessuno. Le fiamme, secondo le prime notizie, sarebbero state spente poco prima delle 15.