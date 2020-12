Mirano, 28enne trovato impiccato a un albero ancora vivo

Una tragedia sfiorata è quella avvenuta a Mirano, in Veneto, dove un uomo di 28 anni è stato trovato impiccato a un albero dai carabinieri il giorno della vigilia di Natale. I militari di Noale sono riusciti a fermare in extremis l’uomo che stava tentando il suicidio.

I carabinieri sono stati allertati da una telefonata giunta alla centrale operativa della Compagnia di Mestre di un uomo che manifestava intenti suicidi a Mirano. Immediato l’invio di una pattuglia dell’Arma. “I militari hanno raggiunto in breve tempo il luogo segnalato senza azionare nessun lampeggiante e nessuna sirena per evitare di turbare ulteriormente l’uomo”, si legge su Il Gazzettino che riporta la notizia.

Quando i carabinieri hanno trovato l’uomo era cianotico, in posizione eretta ma con i piedi non pienamente poggiati per terra, a testa china verso il basso, appeso per il collo con l’utilizzo di un lenzuolo, annodato al collo da un lato e legato ad un ramo dall’altro. Il giovane ha ripreso conoscenza grazie all’intervento dei carabinieri. Ai militari il ragazzo ha raccontato in lacrime di aver perso il lavoro il giorno prima e ha aggiunto di avere problemi familiari con la ex compagna e il figlio.

