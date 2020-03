Ex Ilva, firmata l’intesa con ArcelorMittal

Sino alla serata del 3 marzo, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha provato a fermare l’accordo chiedendo con più interventi prima al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e poi ai tre commissari Ilva di non firmare. Le ragioni che evidenzia Melucci sono il mancato coinvolgimento della città nel negoziato di questi mesi. Il sindaco aveva chiesto per Taranto un accordo sul modello Genova. Cioè chiusura delle fonti inquinanti e dell’area a caldo – dove sono presenti altiforni e acciaierie –, parlando anche di chiusura totale del sito industriale se tali richieste non fossero accolte.