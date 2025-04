Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson interrogata: “È ora di chiedere scusa”

La donna è indagata per concorso in occultamento di cadavere

È in corso negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma l’interrogatorio a Nors Manlapaz, madre di Mark Antony Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola, indagata per concorso in occultamento di cadavere. L’iscrizione nel registro degli indagati, già trapelate nelle scorse ore, è stata confermata anche da Fabrizio Gallo, l’avvocato che assiste il 23enne accusato dell’omicidio.

“Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. È l’unica cosa che mi sento al momento di dire” ha affermato il legale ai cronisti sottolinenando anche che il padre di Mark Antony Samson non è indagato poiché non era in casa al momento del delitto. “Oggi sono in corso i funerali e ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave” ha aggiunto l’avvocato.

Sul padre, invece, il legale ha chiarito: “Non verrà ascoltato oggi. Lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l’omicidio avviene a metà mattina. La madre invece era in casa e adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte”. Gli investigatori ipotizzano che la donna possa essere entrata nella camera da letto del figlio subito dopo l’omicidio. Poi avrebbe aiutato il 23enne a ripulire la scena del crimine, avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, a Roma.