I “putiniani” italiani che accendono i fornelli per sostenere, con la bolletta del gas, la guerra russa

#Uncarroarmatoperputin è l’hashtag che sta circolando da giorni su Twitter legato a una campagna lanciata da alcuni filo-putiniani per sostenere la guerra della Russia. In sostanza si chiede ai sostenitori di Putin in Italia di accendere i fornelli o tenere il riscaldamento in casa al massimo per consumare quanto più gas possibile. In questo modo, secondo la loro “strategia” si aiuterebbe Mosca grazie al metano che è una delle poche materie prime che la Russia è ancora autorizzata a vendere. Quelli che hanno sostenuto l’impresa hanno a loro volta pubblicato la foto dei fornelli accesi. Non sembra però che l’iniziativa abbia avuto un grande successo.