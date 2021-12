Greta Beccaglia di nuovo in collegamento dopo le molestie: “Avevo bisogno di tornare alla normalità”

La giornalista sportiva che aveva subito molestie in dirette televisiva al termine della partita tra Empoli e Fiorentina è tornata in collegamento con la sua emittente Toscana Tv. “Devo dirvi che sono un po’ emozionata”, ha detto Greta Beccaglia, di fronte allo stadio Artemio Franchi per la partita Fiorentina-Sampdoria, affermando di aver ricevuto “tanti messaggi positivi” e “tanta solidarietà da parte dei tifosi”.

“Non vedevo l’ora di fare questo collegamento perché avevo bisogno di tornare alla normalità”, ha detto la giornalista, molestata e insultata domenica scorsa al termine del derby toscano tra Empoli e Fiorentina. “Sono giorni che non dormo per quello che è successo”, ha detto, affermando di aver incontrato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. “Mi ha fatto un discorso molto positivo riguardo anche al momento che ho vissuto”.