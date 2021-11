Giornalista molestata in diretta tv dai tifosi: “Non te la prendere” | VIDEO

Una giornalista è stata molestata e insultata in diretta tv da alcuni tifosi al termine del match di Serie A Empoli-Fiorentina, che si è disputato nel pomeriggio di domenica 27 novembre.

Come si può vedere dal filmato in testa all’articolo, la reporter, Greta Beccaglia, inviata della trasmissione A tutto gol, in onda sull’emittente locale Toscana Tv, si trovava all’esterno dello stadio Castellani di Empoli per raccogliere le opinioni dei tifosi al termine del derby toscano tra Empoli e Fiorentina (finita 2 a 1 per i padroni di casa).

Uno dei supporter si è avvicinato alla giornalista dandole uno schiaffo al fondoschiena, mentre altri le hanno urlato frasi sessiste.

“Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace” ha detto Greta Beccaglia al tifoso colpevole del gesto con il conduttore della trasmissione che, dallo studio, ha minimizzato l’accaduto dichiarando “Non te la prendere” e aggiungendo successivamente “Si cresce anche attraverso questa esperienza. Chiudiamola qui così, se vuoi, puoi reagire a questi atteggiamenti che meritano ogni tanto qualche sano schiaffone che, se fosse stato da piccolo, li avrebbe fatti crescere meglio”.

“Hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre io ero in diretta, al lavoro, e uno mi ha tirato uno schiaffo sul culo. Questa cosa è inaccettabile per una ragazza come me che si fa un mazzo così per arrivare al suo obiettivo, al suo sogno” ha dichiarato Greta Beccaglia sul suo profilo Instagram lanciando anche un appello ai suoi follower affinché la aiutino a rintracciare il molestatore: “Se riconoscete l’uomo, scrivetemi in privato”.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, che ha dichiarato: “Il conduttore ha invitato la collega a non prendersela. Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore”.