Green Pass rafforzato, quarantene, mascherine ffp2: guida alle nuove regole in vigore da oggi

Il nuovo decreto anti-Covid approvato dal governo lo scorso 29 dicembre è in vigore. Le regole sono tante e il caos anche: facciamo chiarezza con una guida.

Contatti con positivi

Chi è vaccinato con tre dosi, guarito o ha effettuato il richiamo da meno di 120 giorni non deve fare quarantena. Deve sottoporsi ad autosorveglianza, cioè fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione deve indossare la mascherina Ffp2 e effettuare un test antigenico rapido o molecolare il quinto giorno dopo il contatto.

I contatti stretti

Conviventi p persone con cui si ha avuto un contatto fisico diretto (una stretta di mano o un faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso; il passeggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza; i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno dove la persona positiva era seduta;

il personale sanitario senza adeguati dispositivi di protezione.

Comportamento del soggetto positivo

Le persone asintomatiche risultate positive possono “rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni” e a seguito di un test molecolare o antigenico con esito negativo. Le persone sintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Mascherine

Obbligatorie in tutta Italia, anche all’aperto.

Green pass rafforzato

Al momento è obbligatorio al ristorante e al bar al chiuso, in piscine, palestre e sport di squadra, spogliatoi, musei e mostre, al chiuso nei centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Cosa cambia da 10 gennaio

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 il super green pass (solo vaccinati e guariti dal virus) sarà obbligato anche:

– per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati);

– per eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;

– in alberghi e strutture ricettive;

– per feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– per sagre e fiere;

– in centri congressi;

– ristoranti e bar al chiuso e all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Mezzi di trasporto

Fino al 10 gennaio 2022 basta avere il green pass base, poi per viaggiare occorre quello rafforzato. A bordo è obbligatorio indossare la mascherina FfP2. Anche sul traporto pubblico locale.

Feste

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. In casa non ci sono restrizioni ma è raccomandato evitare gli assembramenti. Chiuse fino al 31 gennaio 2022 anche le discoteche.

Obbligo vaccinale

Al momento l’obbligo è previsto solo per il personale sanitario, il personale scolastico, le forze dell’ordine, i lavoratori esterni delle Rsa.

Lavoratori

Per lavorare, almeno per ora, basta il green pass base. Dopo cinque giorni di assenza scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ma non sono previsti provvedimenti disciplinari.