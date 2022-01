Green pass, dalle tabaccherie alle librerie: dove è obbligatorio e dove no

È in arrivo il nuovo Dpcm con la lista dei negozi in cui si potrà entrare senza green pass base. Frutto di una mediazione tra il ministero della Pubblica Amministrazione e il ministero dello Sviluppo Economico, sarà valido dal 1° febbraio 2022. Domani la firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il certificato verde non servirà per accedere a quegli esercizi commerciali che vendono prodotti necessari “ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona“.

È il caso dei negozi al dettaglio, dei supermercati e dei mercati rionali. Così come le pescherie, le macellerie o gli esercizi commerciali che vendono surgelati e bevande. Non sarà necessario nemmeno per mercatini e bancarelle;

il green pass non servirà per andare in farmacia o in parafarmacia, per acquistare medicinali o prodotti per la cura per il corpo e nei locali che vendono prodotti igienico sanitari. Servirà, invece, per accedere ai negozi di cosmetica;

per le edicole all’aperto non servirà il certificato verde, mentre per quelle che vendono giornali al chiuso o per le librerie sì;

niente green pass per accedere ai negozi che vendono prodotti alimentari e per la cura degli animali;

il certificato verde non servirà neppure per acquistare carburante, compreso quello per la casa che comprende: legna, liquidi o alimentazione per le stufe;

per andare dal tabaccaio, invece, sarà necessario essere provvisti di green pass. Questi negozi non saranno più inseriti nella lista degli esercizi commerciali che vendono prodotti essenziali per la persona.

Dal 20 gennaio, poi, servirà anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista.