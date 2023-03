Grandine distrugge il campo di tulipani, il proprietario in lacrime: “È finita” | VIDEO

Piange e non nasconde la disperazione Giuseppe Savino, il titolare di una impresa agricola di Foggia che ha visto morire i suoi tulipani in diretta dopo la violenta grandinata che ha colpito la Puglia. “È finita, è finita, i tulipani non ci sono più”, e Giuseppe piange sconsolato sotto la pioggia battente e i chicchi gelati che stanno sfregiando i suoi campi.

Tanti i commenti e i messaggi privati di amici e clienti: “Non mollare, il tuo campo è l’unico in tutta la regione”. E ancora si legge sui social: “Oggi una violenta grandinata, ha distrutto il campo dei tulipani di “Cascina Savino”, chi ha avuto modo di conoscere Giuseppe Savino , ne ha potuto apprezzare la sua dedizione, la sua passione, la sua determinazione nel portare avanti le sue idee innovative, un ragazzo davvero eccezionale, vederlo piangere mi ha toccato nel profondo, io non so in che modo o con quali modalità possiamo dare una mano”.