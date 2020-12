Aveva già fatto parlare di sé quando, quest’estate, si era aggiudicato ben cinque borse di studio a Cambridge: ma adesso Giulio Deangeli, 25 anni, ha battuto un nuovo record conseguendo ieri la sua quarta laurea in quattro mesi. Ieri lo studente dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna ha completato il percorso per la laurea magistrale in biotecnologie molecolari. Da settembre scorso aveva conseguito quelle in medicina, ingegneria, e biotecnologie. La sua media, neanche a dirlo, è del 30 in tutti i percorsi di studio.

Come spiega l’ateneo pisano, quello intrapreso da Giulio Deangeli è un percorso multidisciplinare che ha l’obiettivo di fargli acquisire tutte le competenze necessarie – mediche, biotecnologiche, ingegneristiche e di biotecnologia molecolare – per la lotta contro le malattie neurodegenerative. Il titolo scelto dallo studente per la sua ultima tesi è “A symphony of sciences”. Il lavoro è dedicato alla ‘Trascrittomica single cell’.

“Dedico questo risultato – ha commentato lo studente al termine della discussione – a chi è stato al mio fianco in questo viaggio: la mia famiglia, il mio migliore amico Samuele Cannas e tutti gli amici e gli oltre 400 docenti che mi hanno aperto le porte della conoscenza. Ringrazio soprattutto i rettori dell’università di Pisa e della Scuola Sant’Anna, Paolo Mancarella e Sabina Nuti, che guidano con straordinaria competenza e amore il migliore di tutti i luoghi dove avrei potuto studiare: il sistema universitario pisano”.

Lo scorso 27 novembre, lo studente ha pubblicato inoltre sulla prestigiosa rivista Science, assieme ad altri scienziati, un articolo dal titolo “In vivo Perturb-Seq reveals neuronal and glial abnormalities associated with autism risk genes”, frutto del progetto di ricerca a cui ha partecipato ad Harvard e al MIT, quale primo italiano ad aver vinto la borsa di ricerca mondiale “Harvard HIP”. Il 15 dicembre Deangeli otterrà il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Sant’Anna, equivalente a un master di secondo livello. Poi andrà all’Università di Cambridge per il dottorato in Clinical Neurosciences per il quale si è guadagnato le borse di studio.

