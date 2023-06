“Programmavamo gli incontri per il battesimo di Thiago”: a Senago il ricordo di Giulia Tramontano

A Senago la messa in ricordo di Giulia Tramontano

Nella chiesa di Santa Maria Nascente, a Senago, a pochi metri da dove Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, si è svolta una messa in ricordo della ragazza.

“Questa cosa ha toccato tutte le persone, esce da qualsiasi schema, la gente si interroga sul perché, le domande sono tutte sul perché. Aggiungerei che forse occorre che ci interroghiamo a livello di società: quale tipo di immagine di uomo e di donna stiamo costruendo e trasmettendo alle giovani generazioni? Questo è il problema” ha dichiarato il parroco don Sergio Grimoldi.

Il sacerdote, poi, parla del concetto di perdono: “In questo momento parlare di perdono è troppo prematuro. Il perdono è un cammino che richiede tempo, se ne parlerà molto più in là nel tempo”.

“Avrei dovuto incontrare Giulia a breve per introdurli in questo percorso, la tragedia quindi mi ha colpito in modo ancora più drammatico. Tutti speravamo di ritrovarla viva” ha invece affermato il diacono Francesco Buono.