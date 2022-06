Il giornalista ucraino sfida Lavrov: “A parte il grano, cos’altro avete rubato all’Ucraina?”

“A parte il grano, cosa altro avete rubato all’Ucraina e a chi lo avete venduto?” Con una domanda imprevista ieri un giornalista ucraino ha tentato di cogliere impreparato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, tornato in Turchia per discutere del possibile sblocco alle esportazioni di grano dall’Ucraina. Il giornalista, Muslim Umerov, ha preso la parola all’improvviso durante la conferenza stampa di Lavrov con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto dichiarato ad Afp, aveva tenuto la mano alzata per tutta la durata della conferenza stampa ma era stato ignorato dagli organizzatori.

“Sono della televisione ucraina, voglio assolutamente fare una domanda”, ha detto Umerov, sostenendo poi di aver preso il rischio di interrompere la conferenza stampa “perché tutta l’Ucraina sta aspettando la risposta a questa domanda”. Secca la risposta di Lavrov. “Voi ucraini siete sempre preoccupati per quello che potete rubare e ritenete che tutti la pensino così”, ha detto il ministro, sostenendo che non c’è alcun impedimento da parte russa e che “la palla è nel campo ucraino. “I nostri obiettivi sono chiari, vogliamo salvare le persone dalle pressioni del regime neonazista. Non stiamo bloccando il grano. Affinché lasci i porti, il signor Zelenskiy deve dare l’ordine, tutto qui”, ha sottolineato.

Nelle scorse settimane, le autorità ucraine hanno ripetutamente accusato la Russia di aver sottratto il grano e altri cereali prodotti nei territori occupati dopo l’invasione lanciata il 24 febbraio scorso. Il segretario di stato americano Anthony Blinken ha parlato di “segnalazioni credibili” del furto delle esportazioni ucraine di cereali da parte della Russia.