GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina, in particolare a Severodonetsk, diventato nelle ultime settimane il fronte principale nel Donbass. Secondo Volodimir Zelensky, la città resta “l’epicentro dello scontro nel Donbass, dove viene deciso il destino” della regione. “Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile. Probabilmente una delle più difficili di questa guerra”, ha detto il presidente ucraino. Ieri il governatore della regione di Luhansk ha dichiarato che le forze russe adesso controllano la maggior parte della città, obiettivo chiave di Mosca per il controllo dell’intera regione. La guerra in Ucraina è stata in cima all’agenda dell’incontro tra Mario Draghi e Emmanuel Macron, che ieri hanno tenuto una cena di lavoro all’Eliseo dedicata anche al “rafforzamento dell’autonomia europea in materia di difesa” e all’energia. Di seguito tutte le notizie di oggi, giovedì 9 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GIUGNO 2022

Ore 9.30 – Georgia: “Il nostro posto è nell’UE, Mosca potrà volgersi contro di noi” – “Il futuro democratico è l’Europa. Per questo il nostro posto è all’interno dell’Unione. Certo, siamo coscienti della grande responsabilità di aver chiesto l’accelerazione del processo di ammissione: dobbiamo velocizzare le riforme interne. Ma non si può girarci intorno: c’è una questione sicurezza che riguarda l’intera regione”. Lo ha affermato, in un’intervista a La Repubblica, la presidente della Georgia Salomé Zourabichvili, esprimendo l’auspicio che l’emergenza in Ucraina possa accelerare l’ingresso del suo paese nell’UE. Riguardo al rischio che la Georgia torni a essere obiettivo di Putin, la presidente afferma che “più che di timore parlerei di consapevolezza. Anche perché siamo nella stessa situazione dell’Ucraina: Abkhazia e Ossezia del Sud, il 20 per cento del nostro paese, sono da tempo sotto controllo russo”.

Ore 9.20 – Gas: prezzi schizzano verso 90 euro in Europa (+12%) – Il prezzo del gas naturale in Europa è schizzato in avvio di contrattazioni a causa di un incendio che terrà chiuso per settimane l’importante terminale di esportazione di gas naturale liquefatto Freeport, in Texas, riducendo le forniture vitali per l’Europa, già alle prese con l’incertezza sui flussi di combustibile dalla Russia. All’hub olandese di riferimento Ttf, il contratto è scambiato a 89,13 euro al megawattora, in rialzo del 12,24%.

Ore 9.10 – Kiev: ancora bombardamenti nel Luhansk, 4 morti – I russi hanno continuato nella notte a bombardare la regione di Luhansk per colpure punti deboli nella difesa di Severodonetsk, uccidendo almeno quattro civili e provocando numerose distruzioni. Lo ha dichiarato su Telegram Serhiy Haidai, a capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk. “I russi continuano senza successo la ricerca dei punti deboli nella difesa di Severodonetsk, mentre sparano a quartieri pacifici e strutture industriali nella regione di Luhansk. Almeno quattro persone sono morte nella regione”.

Ore 9.00 – USA, pronti a fornire tutte le armi necessarie – Gli Stati Uniti sono pronti a continuare a fornire all’Ucraina le armi e le attrezzature necessarie per vincere la guerra contro la Russia. Lo ha assicurato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. “Siamo preoccupati per ogni atto di aggressione commesso dai russi, per ogni centimetro di territorio ucraino che hanno occupato, distrutto, bombardato. Ecco perché siamo così impegnati a fornire agli ucraini le armi e gli strumenti necessari in modo che possano resistere all’avanzata delle forze russe dove possono respingerle”, ha spiegato.

Ore 8.50 – Londra: ripresa avanzata russa su Izium – “Continuano i combattimenti a Severodonetsk ma, nelle ultime 48 ore, il Gruppo di forze orientale russo ha anche aumentato gli sforzi per avanzare a sud di Izium” dove si erano “bloccati ad aprile, dopo che le forze ucraine avevano fatto buon uso del terreno per rallentare l’avanzata russa”. Lo afferma il bollettino quotidiano dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina. “La Russia probabilmente cerca di riguadagnare slancio in quest’area per esercitare ulteriore pressione su Severodonetsk e per avere la possibilità di avanzare più in profondità nella regione di Donetsk”, continua il rapporto del ministero della Difesa britannico.

Ore 8.40 – Russia, governatore Belgorod: bombardato villaggio al confine con l’Ucraina – Il villaggio di Khotmjzhsk, al confine con l’Ucraina, nella regione russa di Belgorod, è stato bombardato dal territorio ucraino. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore della regione di Belgorod, Vjacheslav Gladkov, sul proprio canale Telegram. A suo dire nessuno è rimasto ferito durante l’attacco, mentre tre abitazioni private hanno subito danni, in particolare la rottura di alcune finestre e di parte del tetto e delle recinzioni. “Cercheremo di iniziare i lavori di riparazione domani”, ha aggiunto Gladkov. Il villaggio di Khotmjzhsk, nel distretto urbano di Graivoronvskij, si trova a circa dieci chilometri dal confine con l’Ucraina.

Ore 8.30 – Kiev: 263 bambini uccisi e 488 feriti da inizio conflitto – Almeno 263 bambini sono rimasti uccisi e 488 feriti dall’inizio del conflitto militare in Ucraina. Lo ha affermato questa mattina la Procura generale ucraina nel suo aggiornamento quotidiano, precisando che si tratta di cifre provvisorie in quanto sono in corso accertamenti nelle regioni attualmente interessate dalle ostilità. La regione dove si registra il maggior numero di decessi è quella di Donetsk, con 190 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kharkiv, con 132. Inoltre, a causa dei massicci bombardamenti da parte delle Forze armate russe, 1.971 istituzioni educative sono state danneggiate, 194 delle quali completamente distrutte.

Ore 8.20 – Russia: “Facciamo progressi, è chiaro come il giorno” – Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Vasily Nebenzya, ha insistito sul fatto che Mosca sta facendo progressi in Ucraina e che le regioni orientali di Donetsk e Luhansk saranno “liberate molto presto”. Nebenzya, intervistato per HardTalk della BBC, ha affermato che dopo 100 giorni di conflitto armato “mi sembra che ci sia un progresso, è continuo e chiaro come il giorno, nessuno ha promesso un risultato in tre giorni o una settimana”. Nebenzya ha negato che ci fossero piani per conquistare Kiev e spodestare Zelensky per installare un governo fantoccio.

Ore 8.10 – Luhansk: “Bersagliato impianto chimico Azot” – Le truppe russe stanno bombardando sia le strutture industriali che i quartieri civili nella regione di Luhansk. Lo ha scritto su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Haidai. “I nemici”, ha dichiarato, “continuano a cercare senza successo i punti deboli nella difesa di Severodonetsk, mentre sparano a quartieri pacifici e strutture industriali nella regione di Luhansk. Nella notte hanno preso di mira due volte l’impianto chimico Severodonetsk Azot, danneggiandone almeno due strutture, una delle quali serve a produrre ammoniaca”.

Ore 8.00 – Guterres: “L’invasione russa deve finire” – L’invasione russa dell’Ucraina “deve finire”. Lo ha affermato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sottolineando che “finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate. Innanzitutto dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. Poi abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i paesi e le comunità più povere”.

Ore 7.50 – Rimpatriato in Francia corpo giornalista ucciso in Ucraina – Le spoglie del giornalista Frédéric Leclerc-Imhoff, morto in Ucraina, sono arrivate in Francia nella notte, accolte da membri della sua famiglia, dai suoi cari e dalla ministra francese della cultura, Rima Abdul Malak. Al suo arrivo all’aeroporto di Bourget, è stato osservato un momento di raccoglimento.

Ore 7.40 – Kiev: uccisi 30 soldati russi, distrutti 2 veicoli corazzati – Le truppe ucraine hanno ucciso mercoledì 30 soldati russi ed hanno distrutto tre depositi di munizioni, due veicoli corazzati da combattimento e quattro veicoli militari di Mosca: lo ha reso noto il comando operativo Sud di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Ore 7.30 – Kiev, russi schierano altri carri armati vicino Zaporizhzhia – Le forze russe hanno schierato altri 30 carri armati T-62 a Vasylivka, un villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia. Lo riferiscono i media ucraini, citando un portavoce del ministero della Difesa ucraino.

Ore 7.20 – Ministro ucraino a Guerini: “Aspettiamo il terzo invio di armi” – L’Ucraina aspetta di ricevere “il terzo pacchetto di assistenza alla sicurezza” da parte dell’Italia. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, al suo omologo Lorenzo Guerini. Il governo ha finora approvato due decreti interministeriali per l’invio di armamenti all’Ucraina.

Ore 7.10 – Guterres: “L’accordo su grano e fertilizzanti è essenziale” – Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato di aver chiesto ai colleghi di contribuire a trovare “un accordo che consenta l’esportazione sicura di alimenti prodotti in Ucraina attraverso il Mar Nero e l’accesso senza ostacoli ai mercati globali per gli alimenti e i fertilizzanti russi”. Questo accordo è “essenziale per centinaia di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo, anche nell’Africa sub-sahariana”, ha aggiunto Guterres.

Ore 07.00 – Zelensky: “A Severodonetsk si decide il destino del Donbass” – Severodonetsk resta “l’epicentro dello scontro nel Donbass, dove viene deciso il destino” della regione. È quanto afferma il presidente ucraino Volodimir Zelensky, aggiungendo: “Difendiamo le nostre posizioni e infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile. Probabilmente una delle più difficili di questa guerra. Sono grato a tutti coloro che ci difendono in questa direzione”.

