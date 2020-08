Giorgia Meloni e Guido Crosetto ballano la pizzica | VIDEO

Il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Guido Crosetto balla la pizzica con la leader Giorgia Meloni. I due, in Puglia in occasione della campagna elettorale per le Regionali, si lasciano andare alla danza scatenata salentina. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Crosetto.

