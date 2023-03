“Mi ha deformato il viso con una puntura”: a processo il chirurgo dei vip Giacomo Urtis

Andrà a processo il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, accusato dalla procura di Roma di lesioni colpose. Il 45enne opinionista televisivo è stato denunciato da una cliente per un intervento con il filler risalente al 2018.

Secondo i consulenti della procura, ha usato filler acido ialuronico in una parte del viso per cui quel tipo di prodotto era sconsigliato, causando la formazione di “granulomi da corpo estraneo” sul volto della paziente. La donna ha ricevuto una prognosi di 20 giorni, senza subire danni permanenti. il processo prenderà il via il prossimo 5 aprile.

Il chirurgo estetico è noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei famosi e il flirt con Rodrigo Alves, il Ken Umano del Grande Fratello. Nel 2021 era stato citato in tribunale dopo un controllo dei Nas dei carabinieri, in cui risultava non avere le autorizzazioni per trattare il sangue usato in una particolare tecnica per la ricrescita dei capelli.