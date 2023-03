Chi è Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip ospite a Belve

Chi è Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip ospite oggi, 7 marzo 2023, a Belve? Giacomo Urtis è nato a Caracas il 28 settembre 1977. E’ noto per essere il chirurgo estetico di molti vip, oltre che ex concorrente del Grande Fratello. Della vita privata di Giacomo Urtis sappiamo che non ha mai negato la sua omosessualità e che attualmente è single. In passato ha avuto una storia con il brasiliano Rodrigo Alves (conosciuto oggi come Jessica Alves), e noto al grande pubblico come “Il Ken Umano”. Alves, in un’intervista a Spy.it, ha spiegato che la storia tra loro si concluse anche per via delle intenzioni del brasiliano di cambiare sesso. Ma conosciamo meglio Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis, come detto, nasce a Caracas ed è proprio in Venezuela che trascorre i suoi primi anni di vita. Ma ritorna poi in Sardegna, nello specifico ad Alghero, paese d’origine dei genitori, pochi anni dopo per proseguire gli studi. Si laurea nel 2002 all’Università di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Continua il suo percorso all’Università degli Studi di Milano dove acquisisce il Master in Chirurgia Estetica.

Fonda poi la sua azienda, la “Dr Urtis Clinic”, una rete di specialisti in Chirurgia e Medicina Estetica nonché in Dermatologia. Il suo successo come chirurgo dei vip lo consacra anche come personaggio televisivo e inizia a partecipare come ospite a numerosi salotti televisivi. Nel 2017 diventa uno dei concorrenti della 12esima edizione dell’Isola dei famosi.

Oggi Urtis collabora con numerose riviste e partecipa regolarmente come opinionista ed esperto a numerose trasmissioni televisive. Infine, qualche anno fa Giacomo Urtis si è buttato anche nel mondo della musica come cantante. Infine nel 2020 è entrato come ospite del GF VIP 2020 per portare scompiglio nella casa avendo lui “nel suo cellulare moltissimi segreti dei vip” che tra l’altro sono anche suoi clienti. Con il passare dei giorni diventa concorrente a tutti gli effetti del GF VIP 5 e in seguito torna anche nel GF VIP 6.

La trasformazione

Molti suoi fan, e non solo, nelle ultime ore sono rimasti colpiti dalla trasformazione fisica di Giacomo Urtis. Per l’intervista con Francesca Fagnani a Belve infatti il 44enne si è presentato in studio con capelli biondi, lunghi e boccolosi. Urtis ha intenzione di cambiare sesso? Si sono chiesti in tanti. A questa spinosa domanda, fattagli da un fan sui social, il diretto interessato ha risposto così: “Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. Sono sempre io con un po’ di fluidità”.