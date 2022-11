Genova, ustiona il cognato con l’acqua bollente: “È stato maleducato, ha lavato i piatti”

“È stato maleducato, ha lavato i piatti”. Sarebbe questa la motivazione che un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha fornito agli agenti che lo hanno arrestato dopo aver gettato addosso al cognato una pentola di acqua bollente, prima di puntargli contro un coltello. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite con la vittima, un 70enne.

Il singolare episodio è avvenuto ieri, 27 novembre 2022, in un appartamento della zona di Sampierdarena, popoloso quartiere di Genova. Le volanti hanno arrestato l’aggressore, mentre il pensionato ha riportato ustioni molto serie sul viso e sul resto del corpo, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ma non è finita qui.

L’intervento della polizia ha infatti permesso di scoprire anche diversi documenti, fra cui alcune ricette mediche che il 46enne da tempo falsificava grazie ad apparecchiature idonee. La scoperta ha fatto scattare ulteriori indagini da parte della squadra mobile diretta dal dirigente Stefano Signoretti.