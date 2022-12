Genova, si lancia all’inseguimento di un lupo per investirlo: indignazione sui social | VIDEO

“Un comportamento penalmente perseguibile, oltre che eticamente deplorevole”. Fa discutere il video di un inseguimento tanto lungo quanto insensato sulle strade di Castiglione Chiavarese, nel genovese. La viittima è quello che sembra essere un lupo, costretto a una fuga interminabile da un automobilista per ora ignoto, che lo tallona fino a quasi investirlo lungo le vie del levante genovese.

Il video, diffuso anche sul canale Telegram dell’Associazione ligure di meteorologia (Limet), mostra l’animale mentre corre da solo, forse dopo essersi spinto nel paese per cercare da mangiare. L’automobilista lo insegue lungo le curve senza riguardo per l’eventuale presenza di pedoni o altre auto in arrivo. “Tallonare gli animali selvatici con l’auto ingenera in essi un elevato grado di stress e paura che può indurli ad improvvisi cambi di direzione, con conseguente rischio di impatto. Di notte poi la luce dei fanali può abbagliare gli animali, che quindi faticano a capire in che direzione muoversi”, avverte Limet. “Oltre a tutto ciò, si consideri che l’inseguimento può determinare un grande dispendio di energie per gli animali, il che non è certo un bene”. In caso di incontro ravvicinato, l’associazione consiglia invece di “accostare l’auto, inserire le luci di stop e attendere che l’animale o gli animali escano dalla carreggiata”.