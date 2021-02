Genova, il Consiglio comunale nega la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky

Genova non assegnerà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna in carcere da oltre un anno in Egitto dopo essere stato accusato di propaganda con fini terroristici.

Il Consiglio comunale del capoluogo ligure infatti ha respinto la proposta avanzata con un ordine del giorno dalla Lista Crivello e sostenuto dall’opposizione. La mozione chiedeva che Genova adottasse la decisione come hanno fatto altre città italiane, tra cui Bologna, Milano, Napoli e Bari. La maggioranza di centrodestra ha votato contro, mentre Pd e M5S hanno votato a favore.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha dichiarato al Secolo XIX che non c’è “una posizione pregiudiziale contro l’attribuzione della cittadinanza onoraria di Genova a Patrick Zaky, ma in questo momento non abbiamo elementi di conoscenza sufficienti sulla sua vicenda e non ci sono legami particolari con Genova”. “Si tratta di una vicenda che non abbiamo approfondito”, ha aggiunto Mario Baroni il capogruppo di Cambiamo!. “In questo momento ci sono questioni più importanti”, ha dichiarato la capogruppo della Lega Lorella Fontana.

A commentare in senso negativo la decisione del Consiglio comunale sono stati i rappresentanti di Pd e Italia Viva. “Il voto del consiglio comunale di Genova contro la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaky è inspiegabile e rappresenta una ferita per la città”, sottolinea Filippo Sensi, deputato Pd.

Raffaella Paita, deputata ligure di Italia Viva, ha scritto su Twitter: “È grave che il consiglio comunale di Genova abbia negato la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, detenuto ingiustamente da un anno in Egitto. Un brutto segnale da parte delle istituzioni genovesi”.

Leggi anche: Oltre 110mila firme per chiedere di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaky

Potrebbero interessarti Esselunga apre a Roma il suo primo negozio di vicinato, laEsse Brescia, l'Ordine dei Medici: "Siamo stremati. Chiusure indispensabili" Terapie intensive in affanno: ecco quali sono le regioni più a rischio