Garlasco, l’intercettazione del padre di Andrea Sempio: “Quei signori lì vanno pagati”

Tra le intercettazioni non trascritte nel 2017 e che dimostrerebbero la corruzione dell’allora procuratore di Pavia Mario Venditti ce ne sarebbe una in cui il padre di Andrea Sempio afferma di “pagare quei signori lì” con modalità non rintracciabili. “In relazione a tale elemento – si legge nel decreto – appare necessario comprendere perché fu omessa la trascrizione di quelle frasi – di forte valenza indiziaria – e soprattutto perché fu omessa ogni verifica bancaria allo scopo di (cercare di) ricostruire chi fossero i beneficiari effettivi di quei pagamenti e la loro causale”. Accertamenti bancari che ora sono stati fatti e che hanno portato Mario Venditti a essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari.

L’ipotesi degli inquirenti, infatti, è che il magistrato sia stato corrotto per scagionare Andrea Sempio nel 2017 quando l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, fu indagato e poi assolto per l’omicidio di Chiara. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, durante una perquisizione dei carabinieri della sezione Omicidi del Nucleo investigativo di Milano avvenuta lo scorso 14 maggio in via Canova a Garlasco, dove vivono i genitori di Andrea Sempio, sarebbe stato trovato un appunto con su scritto: “Venditti / gip archivia X 20-30 euro”. La data, “febbraio 20216”, sarebbe erroneamente anticipata di un anno. La grafia, secondo gli inquirenti, apparterrebbe a Giuseppe Sempio, papà di Andrea.