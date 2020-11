Gallavotti: “Dopo il Covid strascichi sulle capacità mentali in una persona su 20”

Ospite della trasmissione DiMartedì su La7, la biologa Barbara Gallavotti ha spiegato: “Il Covid può influire sulle nostre capacità mentali a medio e lungo termine, in molti, una volta guariti, lamentano una specie di nebbia e stanchezza mentale, sono i cosiddetti strascichi”.

“Questi sintomi sembra che riguardino una persona su venti. E si tratta di individui giovani, tra i 18 e i 49 anni”, ha aggiunto la biologa nel suo intervento nella trasmissione di Giovanni Floris. La settimana scorsa aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni sui negazionisti: “Il negazionista è quasi sempre in buona fede. Secondo Miller, neuroscenziato, tutto parte dalla nostra incapacità di distinguere tra informazioni fondate e infondate, così come accade in alcune forme di demenza”.

